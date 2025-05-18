Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle gençleri bir araya getirmeye devam ediyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek özel programda DJ Levent Özkazanç, Keçiörenlilere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Bayramın coşkusunu ve gençliğin enerjisini yansıtan etkinlik, 19 Mayıs Pazar günü saat 17.30’da Keçiören Belediyesi önünde başlayacak. 19.00’a kadar sürecek programda, DJ performansı eşliğinde katılımcılar bayram sevincini müzikle kutlayacak.

Keçiören Belediyesi, özellikle gençlere hitap eden etkinliklerle bayram ruhunu doyasıya yaşatmayı hedefliyor. Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen konserler, sahne performansları ve kültürel etkinliklerle Keçiören’de Mayıs ayı boyunca canlılık devam ediyor.

Etkinliğe tüm Keçiörenlileri davet eden Belediye yetkilileri, “Keçiören Gençlik Festivali birbirinden güzel etkinliklerle devam ediyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda DJ Levent Özkazanç Keçiörenlilerle buluşuyor. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir.” açıklamasında bulundu.