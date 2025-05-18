Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümünü, ülke genelinde düzenlediği çok sayıda özel konser ve etkinlikle sanatın evrensel diliyle kutlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. yıl dönümünü, ülke genelinde düzenlediği özel konser ve etkinliklerle sanatın evrensel diliyle kutlamaya hazırlanıyor.

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Samsun’da, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü’nün sahneleyeceği “Yankılı Tepeler” senfonik şiiri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sanatla, minnetle ve saygıyla anılacak. Oğuzhan Balcı’nın bestelediği, Yavuz Demir’in librettosunu yazdığı eseri, Şef Rengim Gökmen yönetecek. Bu özel gösteri, 19 Mayıs günü saat 19.19’da Tütün İskelesi’nde izleyiciyle buluşacak.

Başkent Ankara’da ise Devlet Opera ve Balesi, 18 Mayıs akşamı Opera Sahnesi’nde saat 20.00’de “Son Veda – Beni Hatırlayınız” başlıklı anlatımlı konserle sahne alacak. Fahir Atakoğlu’nun bestelerinden oluşan bu özel konserde, Atatürk’ün yaşamı sahnede belgesel-dramatik bir anlatımla yeniden canlandırılacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında düzenlenecek “Bütün Umudum Gençliktedir” konseriyle hem festivalin bir ayağını sahneleyecek hem de “Yetenek Her Yerde” projesi kapsamında seçilen genç sanatçılara sahne şansı verecek. Konser, 18 Mayıs saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu’nda gerçekleşecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, bir yandan Manisa’da düzenlenecek “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Konseri”yle gençleri coşturacak, diğer yandan da “İzmir’in Genç Yetenekleri” konseriyle geleceğin sanatçılarını sanatseverlerle buluşturacak.

Mersin’de ise Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi Korosu’nun eşlik edeceği, klasik müzik ve marşlardan oluşan konser, 19 Mayıs akşamı saat 20.00’de Mersin DOB Sahnesi’nde düzenlenecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi ise 19 Mayıs’ı bu yıl Antalya Arkeoloji Müzesi’nin tarihi atmosferinde kutlayacak. Opera aryaları ve marşlarla Atatürk’ü anacak olan sanatçılar, izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) tarafından Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Sivas, Adana, Antalya ve Samsun’da çok sesli müzik, klasik Türk müziği, halk müziği ve senfoni konserleri düzenlenecek. Bu etkinliklerle, 19 Mayıs’ın ruhu sanatla tüm yurtta hissedilecek.

Bakanlık, gençliğe, umuda ve geleceğe adanmış bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazileri minnetle anarak, tüm vatandaşları konserlerde bu coşkuya ortak olmaya davet etti.