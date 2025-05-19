MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Bursa Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’nın yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ülkü Ocakları’nın Türk gençliği için taşıdığı önemin her geçen gün daha da arttığını vurguladı. Büyükataman, "Bugünün gençliği, inançsızlık, ahlaki erozyon ve kültürel yabancılaşma gibi tehditlerle karşı karşıya. Bu sorunlara karşı en güçlü siper Ülkü Ocakları’dır" ifadelerini kullandı.

“Ülkü Ocakları, Türk Gençliği İçin Bir İrfan ve İman Mektebidir”

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde açılan yeni hizmet binasının açılış törenine MHP Genel Sekreteri Büyükataman’ın yanı sıra, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP ve AK Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na denk gelen açılışta konuşan Büyükataman, “Bugün burada Türk gençliğinin fikren, vicdanen ve ahlaken donanacağı kutlu bir ocağın kapılarını aralıyoruz. Ülkü Ocakları, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en kararlı temsilcisidir. Gençlerimiz bu ocakta hem tarih bilinci kazanacak hem de geleceğe güvenle bakabilecek donanıma sahip olacaktır” dedi.

Büyükataman, Ülkü Ocakları’nın sadece geçmişteki mücadeleleriyle değil, bugün de gençleri milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirme misyonuyla öne çıktığını söyledi. “Geçmişte karanlık sokaklarda devletini koruyan ülkücüler nasıl bedel ödediyse, bugün de aynı inançla hareket eden bir gençlik Ülkü Ocakları çatısı altında yetişiyor” diye konuştu.

“Çağın Tehditlerine Karşı Ülkü Ocakları En Güçlü Kaledir”

Ülkü Ocakları’nın Türk gençliği için bugün her zamankinden daha önemli olduğunu belirten Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Günümüzde gençliğimiz; kimliksizleştirme projeleri, inançsızlık propagandası, ahlaki çöküş ve kültürel yabancılaşma gibi ciddi tehditlerle karşı karşıya. İşte bu dönemde Ülkü Ocakları, Türk gençliği için bir sığınak, bir okul, bir inanç ve ahlak merkezi olarak öne çıkıyor. Ülkü Ocaklarında yetişen her birey, lider Türkiye idealine hizmet eden bir yapı taşıdır.”

MHP’li Büyükataman, Bursa Ülkü Ocakları’nın kurucusu olmanın kendisi için her zaman bir gurur kaynağı olduğunu da ifade etti.

Bu anlamlı törende Ülkü Ocakları’nın taşıdığı tarihi ve stratejik rolün altını çizen Büyükataman, Ülkücü Hareket’in Türkiye’nin geleceğinde belirleyici bir unsur olmaya devam edeceğini belirtti. Açılış, yoğun katılım ve coşkulu bir atmosferle gerçekleşti.