ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, prostat kanseri teşhisinin ardından yaptığı açıklamada, "Kanser hepimizi etkiliyor. Bizi sevgi ve destekle yükselttiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın ofisinden sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, Biden'a 'agresif' olarak tanımlanan prostat kanseri teşhisi konulduğu açıklandı. Biden teşhis sonrası yaptığı açıklamada, "Kanser hepimizi etkiliyor. Bir çoğunuz gibi, Jill ve ben de kırık yerlerimizde en güçlü olduğumuzu öğrendik. Bizi sevgi ve destekle yükselttiğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta, 82 yaşındaki Joe Biden’a agresif prostat kanseri teşhisi konulduğu ve kanserin kemiklerine yayıldığı açıklanmıştı. Biden, idrarındaki bazı belirtiler üzerine geçen hafta doktora başvurmuş ve tedavi süreci başlamıştı. Kanserin hormona hassas bir tür olduğu belirtilirken, bunun hastalığın yönetilebilir olabileceğini gösterdiği ifade edilmişti.

Barack Obama, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Michelle ve ben tüm Biden ailesini düşünüyoruz. Kanserin her türü için çığır açan tedaviler bulmak için Joe’dan daha fazlasını yapan kimse yoktur ve bu zorlukla kendine özgü kararlılığı ve zarafetiyle mücadele edeceğinden eminim. Hızlı ve tam bir iyileşme için dua ediyoruz” dedi.

Biden’dan da Sağlık Durumu Açıklaması

Joe Biden, sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, kanserin herkesin hayatını bir şekilde etkileyen bir hastalık olduğunu belirterek, "Bizi sevgi ve destekle yükselttiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

Biden’ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, kendisine ‘agresif’ prostat kanseri teşhisi konduğu duyuruldu. Biden, yaptığı açıklamada, "Kanser hepimizi etkiliyor. Birçoğunuz gibi, Jill ve ben de kırık yerlerimizde en güçlü olduğumuzu öğrendik. Bizi sevgi ve destekle yükselttiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.