Kaza, Kwara eyaletinin Gajibo bölgesinde meydana geldi. Pazardan dönen yolcuları taşıyan tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle nehirde battı. Yerel yetkililer, teknede yaklaşık 150 kişinin bulunduğunu ve onlarca kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Kayıp kişilere ulaşmak için nehir çevresinde yoğun bir arama faaliyeti yürütülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, teknede kapasitenin üzerinde yolcu bulunmasının facianın nedeni olabileceğini ifade etti.