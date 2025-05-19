Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan’a gitti. Ziyaret kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edilen Bakan Fidan ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından Vucic önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye ile Sırbistan arasında ekonomiden enerjiye, turizmden kültür ve eğitime kadar birçok alanda güçlü iş birliğinin sürdüğüne dikkat çekerek, “Yoğun siyasi diyalog ve çok yönlü iş birlikleriyle öne çıkan Sırbistan-Türkiye ilişkilerinin daha da güçleneceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Vucic, Türkiye’nin 2027 yılında Belgrad’da düzenlenecek EXPO fuarına katılımını teyit etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, bu adımın iki ülke arasındaki güçlü ortaklık ve karşılıklı güvenin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin bölgedeki nüfuzu nedeniyle Sırbistan için büyük önem taşıdığını kaydeden Vucic, “Türkiye ile ilişkiler, tüm Balkanlar’ın istikrarı açısından kritik öneme sahip. Bu nedenle Ankara ile iş birliğine özel önem veriyoruz” dedi.