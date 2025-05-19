Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen “İpek Yolu Kültür Rotası” projesi, binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olan İpek Yolu’nu yeniden canlandırmayı hedefliyor. Ankara, Bolu ve Sakarya illerini kapsayan proje kapsamında tanıtım gezisi düzenlenerek kültürel ve doğal zenginlikler gözler önüne serildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş’ın da katıldığı tanıtım turu, gazeteciler, sosyal medya içerik üreticileri ve proje ortaklarının katılımıyla iki gün sürdü.

30 Duraklı Keşif Rotası: Tarih, Doğa ve Kültürle Buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünden hareket eden tur otobüsüyle başlayan keşif rotasının ilk gününde Nallıhan, Göynük, Geyve ve Sapanca ilçeleri ziyaret edildi. Bu duraklarda toplam 14 farklı noktaya uğrayan katılımcılar, dönüş güzergâhında ise Mudurnu, Beypazarı, Güdül ve Ayaş ilçelerinde 16 farklı destinasyonu gezdi. Böylece iki gün süren turda toplam 30 önemli kültürel ve doğal destinasyon tanıtıldı.

Mansur Yavaş’tan Beypazarı’nda Anlamlı Mesaj: “Kültürümüzü Korumak ve Yaşatmak Zorundayız”

Rotanın en dikkat çeken duraklarından biri, Başkan Mansur Yavaş’ın memleketi Beypazarı oldu. Yoğun ilgiyle karşılanan Yavaş, burada yaptığı açıklamada İpek Yolu projesinin yerel kalkınmaya büyük katkı sağlayacağını belirtti. Yavaş, “Amacımız, Ayaş’tan Sapanca’ya kadar uzanan tüm ilçelerin kültürel değerlerini tanıtmak. Bu sayede hem turizmi canlandırmayı hem de yöre halkına ekonomik katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Birçok tarihi yapının eskiden değer görmediğini ancak şimdi gelir kaynağına dönüştüğünü ifade eden Yavaş, “Eskiden bu evler yıkılmak isteniyordu. Şimdi ise korunarak sahip çıkılıyor. Çünkü burası artık bir kazanç kapısı haline geldi” diye konuştu.

Yavaş: “UNESCO Başvurumuzu Yapacağız”

Projeye uluslararası boyut kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Yavaş, “İpek Yolu Rotası’nı oluşturduktan sonra UNESCO’ya başvuru yapacağız. Bu karar, tanıtım gezisinin en önemli çıktılarından biri oldu” ifadelerini kullandı.

İpek Yolu Rotası, Bölge Turizmine Yeni Bir Soluk Getirecek

Tanıtım gezisi boyunca Nallıhan Kuş Cenneti’nden Göynük’teki Süleyman Paşa Camii’ne, Geyve’deki tarihi köprüden İnönü Mağaraları’na kadar birçok tarihi ve doğal alan ziyaret edildi. Katılımcılar, bölgenin el sanatları, geleneksel yemekleri ve kültürel etkinlikleriyle de yakından tanışma fırsatı buldu.

İpek Yolu Kültür Rotası projesiyle; turizmin canlandırılması, yerel ekonominin desteklenmesi, göçün önlenmesi, kültürel mirasın korunması ve istihdamın artırılması hedefleniyor. Proje, hem Türkiye içi hem de uluslararası alanda dikkat çekecek bir kültürel turizm modeli olarak öne çıkıyor.