Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin istiklal ve geleceğe dair kararlılığını yeniden tarih sahnesine taşıyan önemli bir gün olduğunu ifade etti.

Gençlere Emanet: İstiklal Meşalesinin Sıcaklığı

Altun, paylaşımında, "Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, bağımsızlık ve vatan sevgisinin düşman işgaline karşı direnişe dönüştüğü anlamlı bir başlangıçtır" diyerek 19 Mayıs'ın milletin geleceğini belirleyecek iradenin her daim canlı tutulması gerektiğine işaret etti. Bu yüksek bilincin nesiller boyu korunmasının, gençlere emanet edildiğini ve yeni kuşaklara büyük bir sorumluluk yüklendiğini vurguladı.

Altun ekledi:

"Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, gençlerimizin ilim, irfan, ahlak ve adanmışlıkla bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacaklarına olan inancımız tamdır. Çünkü her alanda önemli başarılara imza atan gençlerimiz, bu milletin en büyük güvencesi ve en değerli sermayesidir. Türkiye, gençleriyle yükselecek ve adalet, merhamet ile hakkaniyetin küresel sesi olmaya devam edecektir."

Bu anlamlı vesileyle Altun, İstiklal Mücadelesi’nde başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anarak, tüm gençlerin ve milletin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerle kutladığını belirtti.

Paylaşımında, spor, sanat ve teknoloji alanında önemli başarılara imza atan gençleri konu alan bir videoya da yer verildi.