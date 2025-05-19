Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

"Geleceğin karar vericileri"

Başkan Yavaş'ın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Baramı Mesajı şöyle: "Samsun’un dalgalarından Meclis kürsüsüne uzanan o cesur yolun mirasçıları, bugünün gençleri, geleceğin karar vericileri. Koşun, sorun, üretin ve merak etmeyin: önünüzde duran engelleri hep birlikte kaldıracağız. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!." şeklinde konuştu.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın Önemi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı günü simgeler. 1919 yılında başlayan bu mücadele, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki ilk adımı olarak kabul edilir.

Atatürk, bu anlamlı günü Türk gençliğine armağan etmiş ve gençlerin ülkenin geleceği için taşıdığı önemi vurgulamıştır. Bu nedenle 19 Mayıs, her yıl tüm yurtta coşkuyla kutlanır. Gençlik yürüyüşleri, spor etkinlikleri ve resmi törenlerle kutlanan bayram, hem Atatürk'ü anma hem de gençliğe verilen değeri gösterme açısından büyük önem taşır.