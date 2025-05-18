Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün anketlere bakıyorsunuz, her dört gençten üçü, ‘Fırsatını bulursam yurtdışına gitmek isterim’ diyor. ‘Orada yerleşmek, orada çalışmak, orada yaşamak isterim’ diyor. Bu yüzden bir ülkenin beka sorunu, dünyanın gelişmiş ülkelerinin o ülke üzerinde hayal kurması değildir. O ülkenin gençlerinin, dünyanın gelişmiş ülkelerinde hayal kurmasıdır beka sorunu” dedi.

CHP Lideri Özgür Özel, Çankaya Belediyesi Gençlik Merkezi Açılış Töreni’ne katıldı. Törende, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile çok sayıda vatandaş da yer aldı. Burada konuşan Özgür Özel, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık mücadelesini başlattığı günü kendi doğum günü kabul etti ve gençliğe armağan etti. İktidar ise gençliği sıkıntılara, umutsuzluklara, gelecek kaygılarına boğdu. Bugün Türkiye’de gençler bir ikilemin içindeler. Türkiye’de kalmak, mücadele etmek, iktidarı değiştirmek, özledikleri gibi yarınları kurmak ile umutsuzluğa kapılmak, geleceğini yurt dışında aramak ve yarınlarından duyduğu endişe ile ailesinden, arkadaşlarından, doğduğu, büyüdüğü çok şeyler borçlu olduğu bu güzel topraklardan ayrılmak arasında bir ikilem içindeler” dedi.

Gençlerin Umutlarını Yurt Dışında Araması Beka Sorunudur

CHP Genel Başkanı, anketlerde her dört gençten üçünün “Yurt dışında yaşamak ve çalışmak isterim” dediğini belirterek, “Bir ülkenin beka sorunu, dünyanın gelişmiş ülkelerinin o ülke üzerinde hayal kurması değildir. O ülkenin gençlerinin, dünyanın gelişmiş ülkelerinde hayal kurmasıdır. Bu, gerçek bir beka sorunudur,” şeklinde konuştu. Özel, gençlerin Türkiye’deki ekonomik ve sosyal adaletsizlikler nedeniyle yurt dışında bir gelecek aradığını ifade ederek, CHP olarak gençlerin umutlarını, geleceklerini Türkiye’de inşa etmeleri için çalıştıklarını belirtti.

Türkiye’de Gençler, Bir İkilem İçinde

Konuşmasında gençlerin Türkiye'deki durumu hakkında da önemli tespitlerde bulunan Özel, “Bugün Türkiye’de gençler, bir ikilemin içinde. Türkiye’de kalmak, mücadele etmek, iktidarı değiştirmek ve özledikleri gibi yarınları kurmak ile umutsuzluğa kapılmak ve geleceğini yurt dışında aramak arasında sıkışmış durumdalar,” dedi. Özel, gençlerin yurt dışına gitmek istemelerinin, sadece ekonomik nedenlerle değil, aynı zamanda özgürlük, adalet ve geleceğe dair umut eksikliğiyle de ilişkili olduğunu vurguladı.

Kadınlara ve Gençlere Güveniyoruz

CHP Genel Başkanı, partilerinin değişim sürecinden de bahsederek, 5 Kasım'daki kurultayda gençler ve kadınlardan büyük destek aldıklarını söyledi. “Siyaset bazen başarısızlığı kaldırır ama özeleştiri yapmamayı kaldırmaz,” diyen Özel, CHP olarak siyasette kadınlara ve gençlere daha fazla fırsat tanımaya devam ettiklerini belirtti. Özel, partisinin gölge kabinesinin 18 üyesinin yarısını kadınlardan oluşturduğunu belirterek, “Türkiye’de kadın bakan sayısının azlığına karşı biz, gölge kabinemizde 9 kadın ve 9 erkek üye ile ilerliyoruz,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İzmir’de ve Ankara’da kadın belediye başkan adaylarına büyük önem verdiklerini ve bu konuda eksikliklerin giderileceğini söyledi.

Adalet, Refah ve Özgürlük Vurgusu

Özel, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği ve gençler için özgür bir Türkiye vadettiklerini dile getirdi. “Gençlere vizesiz bir yaşam, yasaksız bir yaşam vadediyoruz,” diyen Özel, Türkiye’nin dünyaya açık, gençlerin Avrupa’da vizesiz dolaşabilecekleri, eğitim ve çalışma fırsatlarını rahatça bulabilecekleri bir yer haline gelmesini amaçladıklarını belirtti.

Sosyal, Sınıfsal ve Ekonomik Adalet

Özel, adalet, özgürlük ve sosyal eşitlikten de bahsederek, “Gençler için sadece geride bırakılacak bir farkla değil, sosyal, sınıfsal ve ekonomik adaletin sağlandığı bir Türkiye’yi inşa edeceğiz,” dedi. CHP’nin gençlerin umutlarını Türkiye içinde inşa edebileceği bir gelecek sunmak için mücadele etmeye devam edeceğini ifade etti.

Gençlik Merkezi Açılışı

Açılışta CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve çok sayıda vatandaş ile birlikte kurdele keserek, Çankaya Gençlik Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Gençlik Merkezi, gençlere yönelik eğitim programları, kültürel etkinlikler ve sosyal faaliyetlerle dolu bir alan sunmayı amaçlıyor.