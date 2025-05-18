Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ayaş-Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası Programı’nın ikinci gününde Beypazarı’nda kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Yağmurlu havaya rağmen bölgeye olan turist ilgisinin dikkat çekici olduğunu belirten Yavaş, rotanın tüm güzergâhında benzer bir canlılık hedeflediklerini söyledi.

Yavaş, “Bugün burası yağış olmasına rağmen turistlerle dolu. Amacımız, İpek Yolu üzerindeki Ayaş’tan Sapanca’ya kadar tüm ilçelerin kendi kültürlerini tanıtması. Hem bizim insanımız hem de ülkemizde yaşayan herkes bu zenginliği görmeli” dedi.

Geçmişte bazı tescilli evlerin yıkılmak istendiğini ancak artık bu yapıların ekonomik ve kültürel değeriyle sahiplenildiğini belirten Yavaş, “Eskiden ‘bize faydası yok’ denerek yıkılmak istenen evler, şimdi ‘iyi ki korunmuş’ denilerek adeta birer gelir kapısı haline geldi. Hem kültürümüzü yaşatıyoruz hem de yöresel mutfağımızı koruyoruz” ifadelerini kullandı.

“İpek Yolu, Kültürel ve Ekonomik Canlanmanın Rotası Olacak”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ayaş-Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası Programı’nın ikinci gününde Beypazarı’nda yaptığı açıklamada, yağmurlu havaya rağmen bölgeye olan yoğun turist ilgisine dikkat çekti. Yavaş, güzergâh üzerindeki tüm ilçelerde benzer bir hareketlilik yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

“Bugün burada yağış olmasına rağmen yoğun bir ziyaretçi ilgisi var” diyen Yavaş, “Ayaş’tan Sapanca’ya kadar uzanan tarihi İpek Yolu boyunca her ilçenin kendi kültürünü tanıtmasını, halkımızın ve ülkemizde yaşayan herkesin bu zenginliği deneyimlemesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarihi konakların geçmişte yıkılmak istendiğini ancak bugün bu yapıların önemli bir ekonomik ve kültürel değere dönüştüğünü vurgulayan Yavaş, “Eskiden ‘fayda sağlamıyor’ diye yıkılmak istenen evler artık 'iyi ki korunmuş' denilerek adeta birer gelir kapısı haline geldi. Hem kültürümüzü yaşatıyoruz hem de yöresel mutfağımızı özgün haliyle koruyoruz” dedi.

Yavaş, teknik ekiplerle birlikte Ayaş ve Güdül’de yapılan incelemelerde rotanın ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdiklerini, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Programın tanıtımının yalnızca yerel değil, uluslararası düzeyde de sürdürüleceğini söyleyen Yavaş, İpek Yolu güzergâhının UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması için resmi başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

“Bu rota, kültürel mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından örnek bir model. UNESCO başvurumuzla bu süreci taçlandırmak istiyoruz. Hedefimiz; tarihi İpek Yolu’nu yeniden kültürel ve ekonomik bir can damarı haline getirmek” ifadelerini kullanan Yavaş, tanıtım çalışmalarının da bu sürece katkı sağlayacağına inandığını belirterek katılımcılara teşekkür etti.