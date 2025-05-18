Konya'nın Seydişehir ilçesinde "pat pat" adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

B.B'nin kullandığı "pat pat" adı verilen tarım aracı, Ketenli Mahallesi Keşlik yaylası yolu üzerinde seyir halindeyken devrildi.

Kazada sürücü ile annesi H.B, babası H.B, eşi Ş.B, çocukları E.B. ve B.B. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olduğu öğrenilen H.B., yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’daki bir hastaneye sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Patpat kazaları yeniden gündemde

Kırsal bölgelerde sıkça kullanılan ve "patpat" olarak bilinen tarım araçları, özellikle dengesiz yapısı nedeniyle sık sık kazalara neden oluyor. Uzmanlar, bu araçların yolcu taşıma amaçlı kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, bu araçlar genellikle trafik tescilsiz ve güvenlik önlemlerinden yoksun olduğu için, yetkililer zaman zaman uyarılarda bulunuyor.