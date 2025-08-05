Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oluşturulan "Terörsüz Türkiye" Komisyonu, bugün ilk kez toplanıyor. Saat 11.00’de Meclis Tören Salonu’nda yapılacak toplantıya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.

Toplantının ana gündeminde komisyonun ismi, çalışma usulleri ve karar alma yöntemleri yer alıyor. Partilerin farklı isim önerileri sunması beklenirken, kararların beşte üç (3/5) çoğunlukla mı yoksa üçte iki (2/3) çoğunlukla mı alınacağı konusu da görüşülecek.

Komisyonun ilerleyen aşamalarda Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gibi alanlarda reform niteliğinde öneriler sunması bekleniyor.

TOPLANTI AKIŞI ŞU ŞEKİLDE İLERLEYECEK:

Açılış konuşmasını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yapacak.

Siyasi partiler sırayla söz alacak.

Konuşmalar tamamlandıktan sonra yemek arası verilecek.

Ardından toplantı basına kapalı şekilde devam edecek.

KOMİSYONA KATILAN PARTİLER:

Komisyona Meclis'te grubu bulunan ve sürece destek veren partiler şu şekilde:

AK Parti Gençlerbirliği, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor İçeriği Görüntüle

CHP

DEM Parti

MHP

İYİ Parti

Saadet Partisi (SP)

Yeniden Refah Partisi (YRP)

DEVA Partisi

Gelecek Partisi

Türkiye İşçi Partisi (TİP)

Demokrat Parti

HÜDA PAR

Bu partilere ilave olarak Meclis'te grubu bulunmayan bazı siyasi partilerin temsilcilerinin de 10 dakikalık süreyle komisyon toplantısında görüş bildirmesine izin verilecek.