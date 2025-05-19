Daha önce sezon içerisinde Nazillispor'un adının değişeceğini bizzat açıklayan Şahin Kaya, sürecin henüz netlik kazanmadığını vurguladı. Kaya, “Kulübün ismiyle ve geleceğiyle ilgili bazı görüşmeler yürütüyorum. Ancak henüz kesinleşmiş bir durum yok. Bu süreç tamamlandığında gerekli açıklamayı yalnızca ben yapacağım” dedi.

“Logo değişikliği ve federasyon onayı haberleri doğru değil”

Takımın Söke’ye taşındığı, logosunun değiştiği ve federasyondan gerekli onayların alındığı yönündeki iddiaları da yalanlayan Kaya, “Bu haberler tamamen asılsızdır. Kulübün geleceğiyle ilgili hassas bir süreç yürütüyoruz. Taraftarlarımız ve camiamız resmi açıklamaları beklemelidir” şeklinde konuştu.

Nazillispor’un gelecek sezonda nasıl bir yapılanmaya gideceği ve ismiyle ilgili değişikliğin olup olmayacağı ise önümüzdeki haftalarda netleşecek.