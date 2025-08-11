Aydın’ın Kuşadası-Söke kara yolunda, Yaylaköy mevkisinde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle Kuşadası’na gidiş yönü trafiğe kapatıldı. İlk belirlemelere göre, Kuşadası istikametinde yolda aniden oluşan derin yarık, sürücülerde paniğe neden oldu. Yolun bir bölümünde meydana gelen çökme, araçlar için ciddi tehlike oluşturduğu gerekçesiyle güvenlik önlemleri kapsamında trafik akışı durduruldu.

Olay yerine sevk edilen Karayolları ve polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirdi. Yolun ne zaman tekrar trafiğe açılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, çökmenin nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü belirtirken, vatandaşların dikkatli olmaları ve yol durumu hakkında güncel bilgileri takip etmeleri istendi.