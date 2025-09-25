Yangın, saat 21.30 sıralarında Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2219. Sokak’ta bulunan özel bir lisenin kantininde meydana geldi. Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye Hızlı Müdahale Etti

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına hızlı müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında okulda kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Kantinde Maddi Hasar Oluştu

Yangın sonucunda kantinde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının tamamen söndürüldüğünü bildirirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.