Yangın, akşam saatlerinde Ergene'nin Vakıflar Mahallesi'nde boş arazide bulunan barakada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede barakayı sardı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yerleşim alanına ilerlerken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Baraka tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. (DHA)