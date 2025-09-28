Ankara’nın kültür-sanat hayatına yön veren tiyatrolar, yeni sezona Kuğulupark’ta “merhaba” dedi. Çankaya Belediyesi’nin AnTiYap iş birliğiyle gerçekleştirdiği “VEE PERDE” etkinliğinde, aralarında 100. Yıl Semt Tiyatrosu’nun da bulunduğu birçok tiyatro grubu sahne aldı.

Etkinlikte tiyatrolar, 2025-2026 sanat sezonunda sahneleyecekleri oyunlardan kısa performanslar sunarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Parkı dolduran vatandaşlar, açık havada tiyatronun büyülü atmosferini deneyimleme fırsatı buldu.

Çankaya Belediye Başkanı, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, sanatın ve tiyatronun her zaman yanında olduklarını vurguladı. Başkan, “Tiyatro yalnızca bir sahne sanatı değil; dayanışmayı, özgürlüğü ve hayatı anlatmanın en güçlü yollarından biridir. Çankaya’da sanatı halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Kuğulupark’ta düzenlenen sezon açılışı, hem sanatçılar hem de Ankaralılar için moral kaynağı olurken, izleyiciler de bol kahkahalı ve alkışlı bir akşam yaşadı.