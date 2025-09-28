Türkiye’de halkın en çok güven duyduğu ünlülerin belirlendiği “Celebrity Güven Endeksi 2025” sonuçları açıklandı. MediaCat ve Ipsos işbirliğiyle yapılan araştırmada, yine gönüllere dokunan projeleriyle bilinen Haluk Levent zirvede yer aldı.

Araştırmaya göre, ikinci sırada oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, üçüncü sırada ise televizyon programcısı Müge Anlıbulunuyor. Listede ayrıca usta sanatçı Şener Şen, pop müziğin yıldızı Tarkan, oyuncu ve sunucu Ali Sunal, Murat Yıldırım, Haluk Bilginer, Tolga Çevik ve Beyazıt Öztürk yer aldı.

Haluk Levent, üst üste altıncı kez listenin başında çıkarak halkın güvenini korumayı başardı. Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla öne çıkan Levent’in bu başarısı, sanat hayatının yanı sıra toplum için yaptığı katkıların da karşılığı olarak değerlendiriliyor.

Bu araştırma, sanatçıların halk gözündeki imajını ortaya koyarken aynı zamanda Türkiye’de güvenin hangi değerler üzerine kurulduğunu da gözler önüne seriyor.