KANAL D’nin sevilen dizisi Uzak Şehirin merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda, Boran’ın yaşadığını öğrenen Cihan’ın yaşadığı şok ve Alya’nın çaresizliği öne çıktı. Cihan’ın kendisinden uzaklaşmasının nedenini öğrenmeye çalışan Alya, Boran’ın hayatta olduğunu duyduğunda izleyicilerin nefesi kesildi.

Üçüncü tanıtımın yayınlanmasının ardından sosyal medyada izlenme rekoru kırılırken, Uzak Şehir hayranları “Şimdi ne olacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Tanıtım, Alya-Cihan ilişkisinin zorlu bir sınavdan geçeceğini gösterirken, Sadakat’in gerçeği öğrendiğinde vereceği tepki de merak konusu oldu.

Ayrıca tanıtım, Şahin-Narin ve Kaya-Zerrin cephesinde de yeni kırılmalar yaşanacağını ortaya koydu. AyNa Yapımimzalı Uzak Şehir, tüm dengelerin altüst olacağı yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D’de ekranlara gelecek.