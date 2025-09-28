İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da internet üzerinden dinleme ve görüntü alma cihazları satan şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çankaya ilçesinde yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada özel hayatı ihlal eden birçok cihaz ele geçirildiğini belirtti. Aramada 30 dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirilmiş eşya, 23 görüntü ve ses alma cihazı, 6 gümrük kaçağı ve kullanımı izne tabi el telsizi, 5 GPS takip cihazı ile 1 radar tespit cihazı bulundu.

Yerlikaya, şüphelinin bu cihazları internet üzerinden satışa sunduğunu vurgulayarak, “Ürünler, içlerine yerleştirilen ses ve görüntü alma aparatlarıyla yurt dışından gümrük kaçağı olarak ülkemize getirildi. Özel hayatın gizliliğini ihlal eden bu cihazlar, yasa dışı kayıt amacıyla temin edilip kullanıma hazır hale getirilmiş ve internet üzerinden satışa sunulmuştur. EGM KOM Başkanlığımızı, Ankara İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum” dedi.

