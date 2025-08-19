‘AYDIN’DA YÜZBİNLER OYUNU, EMANETİNİ GERİ İSTİYOR’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting öncesinde CHP Aydın İl Başkanlığını ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’i ziyaret etti. Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen mitinge CHP milletvekilleri, CHP il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Mitingde konuşan Özel, “Aydın milli mücadelenin simge şehridir. Aydın, seninle kucaklaşmaya geldik. Aydın yıllardır CHP’nin gösterdiği adayı seçer, iradesini CHP’den yana koyar. Ancak geçtiğimiz hafta Aydın’ı alamayanlar, Aydın’ın iradesini, milli iradeyi gasp etmeye, çalmaya kalktılar" dedi.

‘BİR SİYASİ YANKESİCİ, SİYASİ KAPKAÇ OLAYIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ’

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçime günler kala kamu gücü elinde, bütün bakanlıklar emrinde, bu meydana toplayıp bu meydanda bu kalabalığı bulamayanlar görsün ahlaki üstünlük, psikolojik üstünlük bizdedir, Aydın’ın iradesi bu meydandadır. Bu meydan milletin meydanıdır. 'AK Parti’nin kalesi' denilen yerlerde inanılmaz kalabalıklar topluyoruz. Kutuplaşma, kale siyaseti bitmiştir. Hiçbir yer kimsenin kalesi değildir. Varsa bizim kalemiz millete feda olsun. Bu meydana bakın Aydın milletin, milli iradenin kalesidir. Bu meydandan istifa talebi yükseliyor. Bu alelade bir istifa talebi değildir. Duymayan kulaklar duysun, millet emanetini geri çağırıyor.”

'UTANACAK BİR ŞEYLERİ YOK'

Tüm belediye başkanlarıyla gurur duyduklarını söyleyen Özel, “Zamanında CHP’ye laf eden AK Parti, Ege’de il ve büyükşehir belediyesi olmaksızın kaldı. O günden sonra bütün belediyelerimiz üzerine büyük kumpas, saldırı başlatıldı. Türkiye’de en çok geçmişe dönük çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ydi. Bu haberi saldılar, belediye başkanını korkuttular, şantaj yaptılar. AK Parti’nin Özlem Çerçioğlu hakkında yaptığı suç duyuruları hazırlanan 13 iddianame ve 3 dev klasör... Bundan haberdar olup titremeye başlayınca ‘Veremeyeceğin hesap var mı?’ diye sordum. 'Normalde yok ama bunlara güven olmaz’ dedi. 'Kendine güveniyorsan ne dosyadan ne iftiradan yılmayız, senin de arkanda dururuz' dedim. Her biri bu partinin gözbebeği Ege’nin Manisa, Uşak, Balıkesir, Muğla, İzmir, Denizli, Afyon ve Kütahya belediye başkanlarımız boyun eğmedi, eğmeyecek. Hiçbirisi haram lokma yemedi. Utanacak bir şeyleri yok” dedi.

‘AYDIN’DA YÜZBİNLER OYUNU, EMANETİNİ GERİ İSTİYOR’

“Gün gelecek tarih arkamdaki 8 cesur insanı, CHP’deki 415 cesur insanı 2 milyon cesur üyemizi, 15,5 milyon cesaretle İmamoğlu’nun ardında duran, AK Parti’den korkamayıp seçimde yollayacak olan insanları yazacak, bu korkakları tarihin çöp sepetine atıyorum” diyen Özel, “Yolda yürürken 'Bana omuz attılar' diyenlere, mazbatanı yemekhanede verenlere, her fırsatta sana hakaret edenlere korkup topukladın ya tarihin çöp sepetinde kal. Artık Aydın’ın gündeminde sen yoksun. Sen korktuğun için kaçtın ama bundan sonra hayatın boyunca kaçtığın için korkmaya devam edeceksin. Biz de senin peşinde olacağız. Bu süreçte Aydın’da belediye meclis çoğunluğu CHP’dedir. Seçim sonuçları ortadadır. Aydın’ın iktidarı CHP’dir. Bir tane adı ‘sözde efe, topuklamış, topuğu kırılmış efe’ camın arkasından buraya bakarken, yüzbinlerce efe Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bakıyor. Aydın’da yüzbinler oyunu, emanetini geri istiyor. Aydın seçimlerini yenileyelim" açıklamalarında bulundu.

‘SANDIĞI GETİR KİMİN BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞINA AYDIN KARAR VERSİN’

Özel, “Seçimlerde alamadıkları belediyeyi rüşvetle, şantajla, yankesicilikle almaya çalışanlar Aydın’a verdikleri hiçbir sözü tutmuyorlar. CHP iktidarında sözlerin tamamını tutmak boynumuzun borcudur. Genel başkanınız çetindir, sözümüz sözdür. Sandığı getir kimin belediye başkanı olacağına Aydın karar versin" dedi.

‘ANKARA’DAN KAYIT FORMLARI GETİRDİK’

Özel, partide alnı lekeli belediye başkanı bulunmadığını belirterek, “Verilemeyecek hesabımız, alnı lekeli belediye başkanımız, eli kirli kimse yoktur. Aydın’da topuklayıp kaçanlar, belediye emekçilerine baskı yaparak partiden istifalarını istiyorlar. Aydın il başkanlığında, ilçelerde üye kayıt formları tükendi. Bugün Ankara’dan araçların bagajlarında üye kayıt formları getirdik. Bir haftada partiye üye olan 2 bin 400 yeni efe’ye yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.