49 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, Petkimspor’u Süper Lig’de tutmayı başarmış, geçtiğimiz sezon takımı Play-Off'a taşımış ve bu yıl tarihinde ilk kez Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ettirmişti. Ancak son haftalardaki performans düşüşü sonrası yönetimin Gören’le yola devam etmeme kararı aldığı öne sürüldü.

Yeni İsim Selçuk Ernak mı?

Petkimspor'da Burak Gören’in yerine gündeme gelen ilk isim ise dikkat çekici: Polonya’da Anwil Wloclawek takımını çalıştıran ve bu ülkede “Yılın Antrenörü” seçilen Selçuk Ernak. Tecrübeli antrenörün adı, Petkimspor’un teknik direktörlük koltuğu için ciddi şekilde konuşuluyor.

Kulüpten resmi bir açıklama yapılmazken, önümüzdeki günlerde hem Burak Gören’in geleceği hem de yeni teknik ekip hakkında net gelişmelerin yaşanması bekleniyor.