Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan NARKOALAN timleri, 23 Ağustos'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler H.G. (36), N.Y. (17) ve Ş.Ö. (54) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 1300 sentetik hap, 32 ecstasy hap, 64,72 gram toz ecstasy, 4,13 gram kokain, 15,69 gram esrar, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 226 bin 650 TL para ele geçirildi. Soruşturma kapsamında S.A.K.’nin (35) yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerden Ş.Ö. polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden H.G. tutuklandı, N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)