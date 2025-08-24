Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köyceğiz’in Karaçam Mahallesi’nde yaşayan Alptekin Ö.’nün (56) piyasaya uyuşturucu madde süreceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 22 Ağustos’ta şüphelinin evinde ve serasında arama yapıldı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda 5 bin 126 kök Hint keneviri, 25 kilogram kubar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tarihi eser niteliği bulunan obje, 1 adet G3 mermisi, 2 cep telefonu, 122 av fişeği kapsülü ve 1,5 kilogram barut ele geçirildi. Alptekin Ö., eşi Adile Ö. (52) ve çocukları Batuhan Ö. (33) gözaltına alındı.

Muhabir: Haber Merkezi