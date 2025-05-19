Maçta iki kez geriye düşmesine rağmen eşitliği yakalayan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Rizespor’un hızlı hücumlarına karşı koyamayarak sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla 54 puanda kalan Göztepe, 5. sıradaki Başakşehir’in 7 puan gerisine düştü ve Avrupa defterini kapattı.

3 Yıl Sonra Aynı Kabus: Kalede 6 Gol

Göztepe, en son 2021-2022 sezonunda Süper Lig’de küme düştüğü yıl evinde Çaykur Rizespor’a 7-1, ardından Adana Demirspor’a 7-0 mağlup olmuştu. Aradan geçen 3 yılın ardından bir kez daha kalesinde 6 gol görmesi, savunma zaaflarını tekrar gözler önüne serdi.

Stanimir Stoilov: “Kontratakları Durduramadık”

Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Stanimir Stoilov, savunmada ciddi hatalar yaptıklarını söyledi. Bulgar teknik adam, “Maça çok iyi başladık. İlk ve ikinci yarıda da oyun anlamında iyiydik ancak kalemizde çok fazla kontratak gördük. Bu atakları durduramadık. Fırsatlar da yakaladık ama değerlendiremedik. 6 gol yerseniz, 3 gol atmanız yeterli olmaz” dedi.

Zorlu Fikstür: Galatasaray ve Kasımpaşa

Kalan iki haftada zorlu rakiplerle karşılaşacak olan Göztepe, cumartesi günü kendi sahasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ı ağırlayacak. Sezonun son maçında ise Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.