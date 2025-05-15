Çankaya Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin iş hayatına kazandırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla “Çankaya Geleceğe Atılım İstihdam Fuarı”na ev sahipliği yaptı. Ankara’da yerel yönetim düzeyinde bu kapsamdaki ilk istihdam fuarı, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İlk Kez Düzenlendi, Yoğun İlgi Gördü

Ankara’da özel gereksinimli bireyler için ilk olma özelliği taşıyan fuar, farklı sektörlerden işverenlerle iş arayan bireyleri buluşturdu. Fuarda eğitim, sanayi, sağlık ve akaryakıt gibi alanlardan 14 firma yer aldı. Etkinliğe, Çankaya Belediye Başkan Yardımcıları Aydın Özsoy ve Mesut Akıncı da katılarak destek verdi.

Fırsat Eşitliği Hedeflendi, İstihdam Sağlandı

Engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan yaklaşık 200 bireyin başvurduğu fuarda, özel başvuru stantlarında formlar doldurularak iş başvuruları alındı. Başvuruların üçte birinin olumlu sonuçlandığı organizasyon, istihdamda fırsat eşitliğinin sağlanması adına önemli bir başarı elde etti.

Toplumsal Katılım İçin Anlamlı Bir Adım

Gün boyu devam eden fuar, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama aktif ve eşit katılımını destekleyen örnek bir sosyal belediyecilik projesi olarak öne çıktı. Çankaya Belediyesi’nin hayata geçirdiği bu çalışma, istihdamda dezavantajlı grupların önünü açmaya yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor.