İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. İzmirliler kutlamalara ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören düzenlendi. Törene, İzmir Valisi Süleyman Elban, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler ile çok sayıda kişi katıldı. Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Bugün burada Türk milletinin bağımsızlık yolundaki ilk adımını attığı, tarihimizin en anlamlı günlerinden biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hep birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.