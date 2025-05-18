Ünlü rapçi Sagopa Kajmer, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen GENÇFEST etkinliğine katıldığı gerekçesiyle bazı çevrelerden gelen eleştirilere yönelik sessizliğini bozdu.

Cumhurbaşkanlığı daveti üzerine sahne aldığını belirten Sagopa Kajmer, siyasi bir kimliğinin olmadığını vurgulayarak, “Ben bir müzisyenim. Milletimizi temsilen en üst makam olan Cumhurbaşkanlığı’nın daveti üzerine sadece işimi yapmak için oradaydım” dedi.

GENÇFEST’te Ferhat Göçer ile birlikte sahneye çıkan sanatçı, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından hedef gösterilmişti. Eleştiriler üzerine Sabah gazetesinden Hakan Uç’a konuşan Sagopa Kajmer, müziğini kimseyi ötekileştirmeden yapmaya devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman olduğu gibi kimseyi dışlamadan, sadece müziğimi yaparak insanlara ulaşmak istiyorum. Siyasi bir duruşum ya da tarafım yok. Benim işim sanat ve müzik."

Sanatçının açıklamaları, hem destek hem de eleştirilerle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.