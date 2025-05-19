Bitlis Milli Eğitim Bakanlığının "Maarif Eğitim Modeli" kapsamında başlatılan sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer alan öğrenciler, kültürel farkındalık oluşturmak amacıyla köylerdeki okullarda etkinlikler düzenliyor.

Okuldaki atölyede geri dönüşüm malzemelerini kullanarak sahne ile Hacivat ve Karagöz kuklaları hazırlayan öğrenciler, bu çalışmayı köylerdeki çocuklara ulaştırıyor.

Öğretmenleriyle gittikleri Örenlik Köyü İlkokulu'nda sahneledikleri gölge oyunuyla çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan öğrenciler, gösteri sonunda çocuklara balon verdi, Osmanlı macunu ikram etti.

"Fikir ve çalışma öğrencilere ait"

Tatvan Valide Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ekin, Maarif Eğitim Modeli'ne uygun, sorumluluğunu bilen, değerlerine saygılı, kültürüne ve geçmişine sahip çıkan bireyler yetiştirmek amacıyla faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda, Halkla İlişkiler ve İletişim Alanı öğrencilerinin Hacivat ve Karagöz gölge oyunu gösterisini yapmak istediğini anlatan Ekin, şöyle konuştu:

"Sahne ve kukla çalışmasını kendileri yaptı. Çevre duyarlılığı da sergileyen öğrencilerimiz geri dönüşüm malzemelerinden kukla sahnesini hazırladı. Fikir ve çalışma öğrencilere ait. Biz sadece katkı sunuyoruz. Bugüne kadar ilçemize bağlı 6 köy okulunda yaklaşık 150 öğrenciye ulaştık. Hacivat ve Karagöz oyununu sergiledik. Çocuklar güldüler, eğlendiler. Biz de onlarla birlikte mutlu olduk. Sosyal sorumluluk kapsamında sadece kendini düşünen değil, toplumun dezavantajlı kesimlerine de ulaşabilen ve sorumluluğunu bilen kızlarımız da mutlu oldu. Bu faaliyetlere gönüllü olarak severek katılıyorlar."

Gösteri sununda çocuklara ikramlarda bulunarak çalışmayı sonlandırdıklarını belirten Ekin, bu yıl içinde çok sayıda köy okuluna ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

"Köylerdeki çocuklara biz ulaşalım diyoruz"

Çalışmada emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Ekin, "Oyunu izleyen öğrenciler çok mutlu oluyor. O an mutluluklarını hissedebiliyoruz. Gösteri yaptığımız yerleri duyan diğer köylerdeki meslektaşlarımızdan da talepler geliyor. İmkanlar ölçüsünde ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm köylerimize ulaşmaya çalışacağız." dedi.

Kültür ve tarihin bir parçası olan Hacivat Karagöz'ün son yıllarda unutulmaya yüz tuttuğuna dikkati çeken Ekin, "Etkinliklerimizle bunu canlandırmaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Çocuklar sürekli televizyon ekranında ya da internet ortamında gördükleri Hacivat ve Karagöz'ü bu defa canlı görüyor. Köy çocukları için mutluluk kaynağı oluyor. Biz de onlarla mutlu oluyoruz. Daha çok dezavantajlı kesimleri tercih ediyoruz çünkü onlar merkeze gelemiyor, imkanları biraz daha kısıtlı. Köylerdeki çocuklara biz ulaşalım diyoruz." açıklamasında bulundu.

Projeye gönüllü olarak katılan öğrencilerden Nurcan Taş ise yeni nesil öğrencilerin kültürel değerlerini unutmaya başladığını söyleyerek, "Öğrenciler çizgi film karakterlerini tek tek ezbere biliyorken gölge oyunlarından haberi yok. Bizim de amacımız çevremizdeki köy okullarına gidip bu kültürel mirası kardeşlerimize aktarmak." dedi.

Öğrencilerden Meryem Aksoy, köy okulundaki öğrencilerle güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Köylere giderek öğrencilerle bir araya geldiklerini belirten Aksoy, "Hacivat ve Karagöz oyunu oynanırken onlar güldüğünde biz daha da mutlu olduk. Bu kültürümüzü onlara yansıtmak bizim için çok anlamlıydı. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bize büyük bir heyecan kazandırdı ve tecrübe oldu." şeklinde konuştu.

Örenlik Köyü İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Hamza Uludağ da Hacivat ve Karagöz oyununu izlerken çok eğlendiklerini dile getirerek, "Hiç izlememiştik. Sadece televizyonda görmüştük. İlk defa perdede izledik. Çok güzeldi." ifadesini kullandı.

Muhabir: Şener Toktaş