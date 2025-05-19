Kahramankazan Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde organize edilen konserde Kıraç, sevilen şarkılarının yanı sıra Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray ve Ferdi Tayfur’un eserlerini de seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, konser sonunda sahneye çıkarak Kıraç’a Nutuk kitabı ve köstekli saat hediye etti. Çırpanoğlu, sanatçıya teşekkür ederek 19 Mayıs coşkusuna katkı sunduğu için memnuniyetini dile getirdi.

Etkinlikler kapsamında kadın girişimciler, alanda kurulan stantlarda el emeğiyle ürettikleri yiyecek ve giyecek ürünlerinin satışını yaptı. Aileleriyle birlikte programa katılan çocuklar ise oluşturulan özel oyun alanlarında eğlenceli vakit geçirdi.