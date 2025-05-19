Manisa'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, törenle coşkuyla kutlandı.

Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama programı, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, şiirlerin okunması, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya cevabının okunmasıyla devam etti. Halk oyunları ve spor gösterisi sonrası program, spor festivali kapsamında sürdü. Vatandaşlar gün boyu süren spor festivali kapsamında masa tenisi, badminton, voleybol, bilek güreşi, basketbol, dart, spor parkuru ve ayak tenisi oynadı.

Programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, protokol üyeleri, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.