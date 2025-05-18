Yenimahalle Belediyesi ile Yenimahalle Kent Konseyi’nin ortaklaşa düzenlediği 9. Bilim ve Kültür Şenliği, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Etkinliğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Cemalettin Gürler’in yanı sıra yaklaşık 50 okul, kurum ve kuruluş katılım sağladı.

Gençler projelerini tanıttı

İki gün süren şenlikte öğrenciler, kurdukları stantlarda çeşitli bilimsel projelerini sergiledi. Geri dönüşüm, robotik kodlama, lego robotlar, robot süpürgeler, elektrik oyunları ve deprem alarm sistemleri gibi alanlarda hazırlanan projeler uygulamalı olarak tanıttı.

Ziyaretçiler, öğrencilerin hazırladığı çeşitli deneyler ve teknolojik projeleri yakından inceleme fırsatı buldu. Yenimahalle'de gerçekleşen Bilim ve Kültür Şenliğine katılıma ilgi yoğundu.

Bilim ve teknolojiye odaklanıldı

Şenlik kapsamında stantları gezen Belediye Başkanı Fethi Yaşar, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada bilim, teknoloji ve eğitimin günümüz dünyasındaki önemine dikkat çekti. Yenimahalle Belediyesi’nin bu alanlarda yürüttüğü çalışmalara değinen Yaşar, öğrencilere çağın gerekliliklerine ayak uydurmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Kent Konseyi Başkanı Cemalettin Gürler de etkinliğe katkı sunan katılımcılara teşekkür etti.