Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir'de "Pakize" karakterine hayat veren Yaren Güldiken, dizinin hem kariyerine hem de özel yaşamına etkilerini anlattı. Oyuncu, ilk televizyon deneyimini yaşadığı bu projeyle beklemediği bir çıkış yakaladığını söyledi.

Daha önce dijital projelerde yer alan Güldiken, “Uzak Şehir hayatıma bir anda girdi. Bu kadar güçlü bir etki yaratacağını düşünmemiştim, benim için çok güzel bir sürpriz oldu” dedi. Pakize karakterinin gelişimiyle birlikte kendisinin de dönüşüm geçirdiğini belirten Güldiken, “Onunla birlikte ben de değişiyorum” ifadelerini kullandı.

“Mardinli Kızları Gözlemledim”

Dizinin çekimlerinin yapıldığı Mardin’de sete kısa sürede alıştığını söyleyen Yaren Güldiken, sette oluşan samimi atmosferin performanslarına da yansıdığını belirtti. Oyuncu, “Orada bir aile gibiyiz. Gurbette olmak zor ama birlikte olmak her şeyi kolaylaştırıyor” dedi.

İlk bölümlerde sahnelerinin az olmasını fırsata çeviren Güldiken, bu süreçte Mardin'i keşfettiğini ifade etti. “Sırt çantamı alıp sokak sokak dolaştım. Pakize’ye anlam ararken Mardinli kızları gözlemledim” diye konuştu.

“Pakize’yi Anlamakta Zorlanmıyorum”

Beste Sırapınar’ın YouTube programına konuk olan Yaren Güldiken, dizide Burak Şafak’ın canlandırdığı Kadir karakteriyle Pakize arasındaki ilişkiyi de değerlendirdi. “Pakize, asla benim iletişim kurmayacağım şekilde pasif agresif davranıyor ama onu anlıyorum” dedi.

Karakterin baskı altındaki hayatını ve Kadir’e olan ilgisini yorumlayan oyuncu, “Kadir’in ilgisinin farkında ve bu onu mutlu ediyor. İlişkilerinde ilkokul masumiyeti var, zamanla bu bağ daha da güçlenebilir” ifadelerini kullandı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.