İkili averajda Alanyaspor’a üstünlük sağlayan Bodrum FK, sezon sonunda puan eşitliği halinde avantajı elinde bulunduruyor. Kalan haftalarda Kayserispor (D) ve Beşiktaş ile karşılaşacak olan Ege temsilcisi, her iki maçtan da galibiyet hedefliyor. Alanyaspor ise Konyaspor (D) ve Sivasspor ile oynayacak.

Süper Lig’de Düşme Hattı Alev Alev

Bodrum FK, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor’un ardından ligden düşecek dördüncü takım olmamaya çalışıyor. Düşme hattında büyük çekişme yaşanırken, teknik direktör Jose Morais, Trabzonspor maçında iyi mücadele ettiklerini ve şanssız bir şekilde galibiyeti kaçırdıklarını ifade etti.

Morais’ten Hakem Tepkisi: “Adalet Dengesinin Kurulmasını İstiyoruz”

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Morais, “Oyuncularım sahada beklediğim eforu gösterdi. Çok sayıda pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Trabzonspor ikinci yarıda değişikliklerle oyunu dengeledi. Samsunspor maçında olduğu gibi bu maçta da lehimize kararlar çıkmadı. Rakibimize penaltı verildi ama aynı pozisyon bize çalınmadı. Savaşmaya devam edeceğiz. Hakem kararlarında adaletli bir denge bekliyoruz” dedi.