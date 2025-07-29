Mücadelenin ikinci yarısında yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrılan Bodrum FK, teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki ilk yenilgisini yaşamış oldu.

Bodrum FK Hazırlık Maçlarında İstikrarlı Bir Performans Sergiliyor

Yeni sezon öncesi yaptığı diğer hazırlık maçlarında başarılı sonuçlar alan Bodrum temsilcisi;

Mardin 1969 Spor ve Serik Belediyespor karşısında 1-0 ’lık galibiyetler elde etti,

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’ü ise 4-2 mağlup etmeyi başardı,

Ankara Keçiörengücü ile oynadığı karşılaşmadan da 0-0 beraberlikle ayrılmıştı.

Teknik direktör Burhan Eşer, hazırlık sürecinde farklı sistem ve oyuncu kombinasyonlarını denemeye devam ediyor. Bodrum FK’nın lig öncesi kalan hazırlık maçlarıyla form grafiğini daha da yükseltmesi bekleniyor.