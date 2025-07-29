Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Göztepemize hoş geldin Kayla Rea Haneline. Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 1994 doğumlu Kayla ile bir sezonluk sözleşme imzalandı. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Kayla" ifadeleri yer aldı.

Deneyimli Orta Oyuncu Kayla Haneline Göztepe'de

Son olarak LOVB Atlanta forması giyen Haneline, kariyerinde LP Viesti, Dresdner SC, MTV Stuttgart gibi kulüplerde görev aldı. Ayrıca ABD Kadın Milli Takımı’nda da forma giyen başarılı oyuncu, tecrübesiyle Göztepe’ye güç katacak.

Göztepe Kadın Voleybol Takımı Transfer Hamlelerini Sürdürüyor

Yeni sezonda Sultanlar Ligi’nde üst sıraları hedefleyen Göztepe, transfer çalışmalarına hız verdi. Kulübün, önümüzdeki günlerde birkaç takviye daha yapması bekleniyor.