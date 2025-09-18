Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bulunan hırdavat ve yapı malzemeleri satışının yapıldığı alışveriş merkezinde yangın çıktı. Sabah saatlerinde başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü.

Olay, Söğütlü Mahallesi Menderes Caddesi’nde meydana geldi. Alışveriş merkezinin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun duman nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşım tedbir amaçlı tek şeritten sağlanıyor. Alışveriş merkezinden yükselen siyah dumanlar şehir merkezinden de görülürken, yangın anı ve ekiplerin müdahalesi dron kamerasına yansıdı.