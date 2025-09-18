OpenAI, popüler yapay zekâ sohbet platformu ChatGPT için yeni bir yaş doğrulama sistemi geliştirdiğini duyurdu. Yeni sistem, kullanıcıların yaşını sohbet tarzı ve kullanım alışkanlıklarına göre analiz edecek. Sistem tarafından 18 yaş altı olduğu düşünülen kullanıcılardan ise kimlik doğrulaması istenebilecek. OpenAI yetkilileri, bu adımın çocuk ve genç kullanıcıları uygunsuz içeriklerden korumayı amaçladığını belirtiyor.

Kimlik Doğrulaması Geliyor!

Yeni sistem, yaş analizini yapay zekâ destekli algoritmalar aracılığıyla gerçekleştirecek. Eğer sistem bir kullanıcının reşit olmadığına dair şüpheye düşerse, bu kişiden resmi kimlik belgesiyle doğrulama yapması istenecek. Böylece reşit olmayan kullanıcıların, yetişkinlere yönelik içeriklere erişiminin önüne geçilmesi hedefleniyor.

18 Yaş Altı İçin Kısıtlamalar!

OpenAI tarafından yapılacak değişikliklerle birlikte, 18 yaş altı kullanıcılar şu kısıtlamalarla karşılaşacak:

Müstehcen veya cinsel içerikli konuşmaların engellenmesi,

Romantik ve flört temalı sohbetlerin sınırlandırılması,

Ruh sağlığı konularında daha hassas yönlendirmeler yapılması.

Ayrıca kendine zarar verme, intihar düşüncesi gibi hassas konularla ilgili olarak yapay zekânın verdiği yanıtlar özel filtrelerden geçirilecek.

Ebeveyn Denetimi Özelliği

Şirket, ilerleyen dönemlerde ebeveyn kontrol araçlarını da platforma entegre etmeyi planlıyor. Bu özellik sayesinde veliler, çocuklarının ChatGPT kullanımını denetleyebilecek ve sınırlamalar koyabilecek.

Neden Şimdi?

Bu karar, yapay zekâ teknolojilerinin çocuklar üzerindeki etkisine dair kamuoyunda artan endişelerin ardından alındı. Özellikle bazı ülkelerde yaşanan olumsuz olayların ardından, teknoloji şirketlerine yönelik regülasyon baskıları da artmış durumda.

OpenAI, alınan önlemlerle birlikte ChatGPT’nin daha güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanılmasını amaçladığını vurguluyor.