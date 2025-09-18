Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock, İsrail-Filistin meselesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin kalıcı barış, güvenlik ve onur içinde yaşayabilmeleri için tek çözüm iki devletli modeldir” dedi.

BM Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Baerbock, BM Şartı’nın önemine dikkat çekerek daha kapsayıcı bir yapıya ihtiyaç olduğunu vurguladı. “Görevimiz, BM’nin önümüzdeki 80 yıl boyunca güçlü kalmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

‘Better Together’ Vurgusu

Baerbock, başkanlığının teması olan “Better Together” (Birlikte Daha İyi) sloganının, hiçbir ulusun tek başına küresel sorunlarla mücadele edemeyeceğini ortaya koyduğunu söyledi.

İsrail-Filistin sorununa ilişkin üst düzey uluslararası konferansların yeniden başlamasına değinen Baerbock, “Bu süreç, çatışmanın sonsuz savaş, işgal ve terörle çözülemeyeceğini dünyaya hatırlatmak için bir fırsattır” diye konuştu.

“Birleşmiş Milletler Dönüm Noktasında”

Uluslararası toplumun zorluklarla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Baerbock, artık kolektif eyleme geçmenin zamanı geldiğini belirtti. “Birleşmiş Milletler ve çok taraflılık için bir dönüm noktasındayız. 1945’te kurucu atalarımız farklılıklarını bir kenara bırakıp ortak değerlerde buluştular. Bugün de aynı ilkesel inanca ihtiyacımız var” değerlendirmesini yaptı.