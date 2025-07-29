Sezonun başlamasına kısa bir süre kala, kulüpteki belirsizlikler, transfer yasağı, giden futbolcular ve takımın antrenörsüz çalışması gibi sorunlar kamuoyunun tepkisini çekti. Özellikle kulübün Menemen dışından bir kişiye satılacağı yönündeki haberler ve belediyeye devir sürecindeki aksaklıklar, taraftarların tepkisini artırdı.

Taraftarların açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Kulübün yabancı bir şahsa satılmasını Menemenspor sevdalıları ve belediye yönetimi olarak kabul etmiyoruz. İçinden çıkılmaz bir durum oluştu. Netlik istiyoruz.”

Taraftarlar: "Gençlerle Lige Katılalım, Güveni Gösterin"

Açıklamada, mevcut şartlarda şampiyonluk hedefinden vazgeçildiği belirtilerek şu mesaj verildi:

“Artık sürdürülebilirlik istiyoruz. Menemen’in genç evlatları ve geçen sezon kalan oyuncu grubuyla lige katılacağımız resmen açıklansın. Belediye yönetimi, kulüp yöneticileri, iş dünyası ve bürokratlar birlik olmalı. Gençlerin arkasında durulsun.”

Menemen FK’da Gündem:

Kulübün olası satışı

Transfer yasağı ve giden futbolcular

Altyapıdaki belirsizlik

Teknik kadronun olmayışı

Belediye ile devir sürecindeki tıkanıklık