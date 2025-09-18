Kastamonu Hepkebirler Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 15 yaşındaki Furkan Buğra Şen yönetimindeki motosiklet bir otomobille çarpıştı.

Kaza, Kefeli Sokak üzerinde gerçekleşti. Furkan Buğra Şen’in kullandığı 37 ACL 596 plakalı motosiklet ile B.G. idaresindeki 41 ADS 591 plakalı otomobil çarpıştı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Furkan Buğra Şen, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü B.G.’nin polis merkezinde ifadesi alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.