Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig’in 6. haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Trabzonspor deplasmanının Türkiye’nin en zorlu saha koşullarından biri olduğunu belirterek, “Kocaeli maçı bitti ve şimdi Trabzonspor için ciddi şekilde hazırlanıyoruz. Türkiye’nin en zor deplasmanlarından birine gideceğiz ve oradan iyi oynayarak galip gelmek istiyoruz” dedi.

Takım Hazırlıkları Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Burak Yılmaz yönetiminde yapılan çalışmada açma, germe ve ısınma hareketleri yapıldı. Teknik direktör Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın üç maç üst üste galip geldiğini ve bu başarıyı Trabzonspor karşısında da sürdürmek istediklerini söyledi.

Sakat Oyuncular ve Performans Konusu

Yılmaz, sakat oyuncularını korumak zorunda olduklarını ifade ederek, “Sakat oyuncularımızı zorlamak istemem. Tüm oyuncularımdan sahada yüzde yüz performans bekliyorum. Eğer bir oyuncunun aklında sakatlık ile ilgili soru işareti varsa sahada kendini tam olarak veremez” diye konuştu.

Defans Yapmak Yok, Futbol Oynamak Var

Gaziantep FK’nin Trabzonspor deplasmanında defans yaparak değil, sahada futbol oynayarak galip gelmeyi hedeflediğini vurgulayan Yılmaz, “Trabzonspor maçında defans yaparak çıkamayacağız. Futbol oynayarak sahadan galip ayrılacağız. Genel futbol anlayışımız ve oyun tarzımız doğrultusunda sahada topu tutarak, oyunu yönlendirerek galip gelmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.