Bandırmaspor’dan yapılan resmi açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Emirhan Ayhan, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayacak şekilde 2 yıllığına Ayvalıkgücü Belediyespor’a kiralık olarak gönderilmiştir. Emirhan’a yeni takımında başarılar diliyor, gelişimini yakından takip edeceğimizi belirtmek istiyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Orta Sahaya Genç Takviye

Henüz 19 yaşında olan Emirhan Ayhan, Bandırmaspor altyapısından yetişti ve profesyonel kariyerine aynı kulüpte adım attı. Gelecek vadeden oyuncunun, Ayvalıkgücü formasıyla daha fazla süre alarak gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.