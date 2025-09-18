Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Teknik Hizmetler Sınıfı’nda görev yapan kamu çalışanlarının bir araya gelerek kurduğu Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu, 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Konfederasyonun Kurucu Genel Başkanı Başak Komar, “Mühendis, mimar ve şehir plancıları daha güçlü ses çıkarabilmek ve mesleki haklarının korunması için Mühendis Tek-Sen çatısı altında birleşmeli; toplum yararına hizmet için Mühendislik ve Mimarlık Meslek Kanunu bir an önce çıkarılmalıdır” dedi.

Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu, 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Konfederasyonun Kurucu Genel Başkanı Başak Komar, meslektaşlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, haklı taleplerinin hayata geçirilmesi için mesleki dayanışmanın önemini vurguladı.

“EMEĞİMİZ HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMÜYOR”

Komar, 19 Eylül’ün özel bir anlam taşıdığını belirterek, “Bu gün, emeğimizi, alın terimizi ve toplum için taşıdığımız sorumluluğu hatırladığımız; mesleki dayanışmayı büyüttüğümüz özel bir gündür. Bizler bilimin ışığında üretmeyi, kamu yararını gözetmeyi ve ülkenin geleceğini şekillendirmeyi görev edinen bir meslek grubuyuz. Ancak emeğimiz hak ettiği değeri görmüyor; mesleki itibarımız ve yetkinliklerimiz göz ardı ediliyor” dedi.

“MESLEKİ DAYANIŞMA BİR TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK”

Başak Komar, özellikle kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük haklarının sürekli geri planda bırakıldığını ifade etti. Meslekler arasındaki yetkinlik alanlarının net tanımlanmamasının işin değerini düşürdüğünü belirten Komar, “Mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları olarak sorunlarımız yıllardır birikiyor, çözüm bekliyor. Kamuda görev yapan meslektaşlarımızın özlük hakları sürekli geri planda kalıyor, emeğimiz çoğu zaman görünmez hale geliyor. Mesleklerimiz arasındaki yetkinlik alanlarının net biçimde tanımlanmaması da yaptığımız işin değersizleşmesine yol açıyor. Bu nedenle mesleki dayanışma bir tercih değil, zorunluluk haline geliyor” diye konuştu.

“BİLİMSEL BİLGİYE DAYALI, ADİL, ŞEFFAF VE NİTELİKLİ KAMU HİZMETİ HERKESİN HAKKIDIR”

Mühendis Tek-Sen’in tam da bu gerekçelerle kurulduğunu dile getiren Komar, ortak mücadelenin önemini vurguladı. Mühendislik ve Mimarlık Meslek Kanunu’nun bir an önce çıkarılmasını istediklerini dile getiren Komar, şöyle devam etti:

“Emeğimizi savunmak, meslek onurumuzu korumak ve haklarımızı güçlü bir şekilde dile getirmek için birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Bugün artık ertelenemez hale gelen Mühendislik ve Mimarlık Meslek Kanunu, yıllardır beklenmesine rağmen hâlâ hayata geçirilmedi. Oysa böyle bir düzenleme olmadan mesleki haklarımız güvence altına alınamaz. Bu kanun; unvanlarımızı ve yetkinliklerimizi koruyacak, kamu kurumlarındaki görev ve sorumluluklarımızı netleştirecek, mesleki standartları ve liyakati güvence altına alacak, emeğimizin karşılığını almamızı sağlayacaktır. Bu düzenleme yalnızca bizlerin değil, toplumun da ihtiyacıdır. Çünkü bilimsel bilgiye dayalı, adil, şeffaf ve nitelikli kamu hizmeti herkesin hakkıdır.”

Son olarak tüm meslektaşlarına 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü aracılığıyla çağrıda bulunan Komar, “Çağrımız nettir: Mühendis, mimar ve şehir plancıları daha güçlü ses çıkarabilmek ve mesleki haklarının korunması için Mühendis Tek-Sen çatısı altında birleşmeli; toplum yararına hizmet için Mühendislik ve Mimarlık Meslek Kanunu bir an önce çıkarılmalıdır. Unutmayalım; mühendis, mimar ve şehir plancılarının emeği bu ülkenin geleceğidir. O geleceği güvence altına almanın yolu ise dayanışmadan geçiyor” dedi.