Belediye meclisi kararıyla 2024 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi, bu yıl alınan yeni kararla yeniden Esenyurt Belediyesi'ne tahsis edildi. Geçen yıl 300 öğrencinin faydalandığı merkezde bu yıl belediye bünyesinde bin 500 öğrenciye kurs verileceği öğrenildi.

Esenyurt Belediyesi'ne ait Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi geçen sene alınan meclis kararıyla İBB'ye tahsis edildi. İBB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sürecinde 300 öğrenciye ücretsiz kurs imkanı sağladı. Ancak Esenyurt Belediyesi, merkezin kapasitesinin daha yüksek olduğunu ve daha çok öğrenciye kurs verileceğini belirterek yeni bir meclis kararıyla tesisi İBB'den geri aldı. Söz konusu kültür merkezinde bin 500 öğrenciye ücretsiz kurs verilmeye başlandı.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ'

Bazı basın yayın kuruluşlarında belediyenin ücretsiz kursları iptal ettiğine dair haberlerin ardından Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, konuyla ilgili açıklama yaptı. Merkezin yeniden belediye bünyesine dönmesiyle kapasitenin 5 katına çıkarıldığını vurgulayan Şanlıer, “Burası Esenyurt Belediyemize ait büyük bir kompleks. Kültür merkeziyle, derslikleriyle, atölyesiyle vatandaşımıza hizmet eden bir merkez. Bu yıl itibarıyla da bin 500 öğrencimizle ilkokul, ortaokul ve lise ama ağırlıklı olarak LGS ve YKS hazırlık sınavları olmak üzere öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bugün itibarıyla seviye tespit sınavlarımızla ve ders programlarımızla maratonumuza başladık" dedi.

'ESENYURT'LU HEMŞERİLERİMİZE HİZMET ETMENİN GAYRETİNDEYİZ'

Geçen yıl merkezin İBB'ye tahsis edildiğini hatırlatan Şanlıer, “Onlar yaklaşık 300-350 öğrenciyle sezonu bitirdiler. Ama buranın kapasitesi bin 500 öğrenciyi rahatlıkla karşılayabilecek durumda. Dolayısıyla beş katı öğrenciyle Esenyurt'lu hemşerilerimize hizmet etmenin gayretindeyiz. Biz meclis kararıyla tahsisi iptal ederek burayı yeniden belediyemiz bünyesine aldık. İBB'ye de bu süreci bildirdik. Onlar da yazın kayıt almadılar, kendileri tahliye ettiler. Ancak son günlerde farklı düşüncelerle tekrar burada eğitim verme girişimleri oldu. Biz kendilerine izah ettik. Büyükşehir Belediyesi farklı bir yerde bu hizmeti vermek isterse yardımcı olabileceğimizi söyledik. Ama bizim buraya ciddi şekilde ihtiyacımız var, yedekte bekleyen çocuklarımız var" ifadelerini kullandı.