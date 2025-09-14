Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Motofest, motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Festival, Gümbet dolgu alanında yapılan etkinliklerle yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördü.

Bitez’den başlayan ve yüzlerce motosikletlinin katıldığı kortej, festival alanında sona erdi. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen motosiklet gösterilerinde jandarma ve polis ekipleri, katılımcılara güvenli sürüş teknikleri eğitimi verdi. Motosiklet severler, stantlarda motosiklet, aksesuar ve ekipman satışlarını inceleme fırsatı buldu. Festivalde ayrıca ünlü isimlerin sahne aldığı konserler ve sosyal sorumluluk projeleri de yer aldı; toplanan kedi ve köpek mamaları Bodrum Belediyesi hayvan barınağı ile hayvansever derneklere teslim edildi.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, festivalin hem ekonomik hem de sosyal yaşantıya katkısına dikkat çekerek, “Bodrum’un turizm potansiyelini 12 aya yaymak ve etkinliklerle desteklemek ilçemiz için çok değerli. Festival misafirlerimizin güzel anılarla ayrılmasını sağlıyor” dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert ise motosiklet kullanımının ilçede yoğun olduğunu belirterek, “Bu nitelikli organizasyona destek verdik. Trafikte güvenli sürüş ve saygı kültürü çok önemli” ifadelerini kullandı.

Festival Komite Başkanı Selim Turan, etkinliğe 2 binden fazla motosikletin katıldığını, kortej, konser ve kamp alanlarıyla festivali başarıyla tamamladıklarını aktardı.