Ankara’daki altı üniversiteden öğrencilerin katılımıyla Nisan ve Haziran aylarında Gordion’da gerçekleştirilen Gordion Belgesel Film Geliştirme Atölyesi projeleri, 24 Eylül Çarşamba günü görücüye çıkacak. Milli Kütüphane Yunus Emre Salonu’nda yapılacak sunumlarda öğrenciler, hazırladıkları projeleri jüriye tanıtacak.

Jüri üyeliğini yine altı üniversiteden akademisyenlerin yapacağı yarışmada, birinci seçilen projeye para ödülü verilecek. Ayrıca Gordion Vakfı, kazanan proje için önümüzdeki yıl senaryo yazımı ve çekim süreçlerine destek sağlayacak.

Kadim Koç, “Gençlerin sanat yolculuğuna katkı sunmak bizim için onur. Onların yaratıcı projelerinin geleceğe değer katacağına inanıyoruz” dedi.