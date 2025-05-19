İlk turda deplasmanda Adana 01 FK ile 2-2 berabere kalan ve rakibini penaltılarla eleyen Altınordu, 2. turda ise güçlü rakibi Kastamonuspor’a geçit vermedi. Evinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda golsüz beraberlik elde eden İzmir temsilcisi, savunma başarısıyla tur atladı.

Hedef Final, Öncelik Gol Yememek

Batman Petrolspor karşısında ilk maçta gol yemeden galip gelmeyi hedefleyen Altınordu, teknik heyet tarafından yine savunma ağırlıklı bir planla sahaya çıkacak. Kalede Serhat Öztaşdelen’in görev alması beklenirken, defans hattında Mete, Eren, Yusuf ve Emir Can forma giyecek.

Kendi sahasında avantajlı bir skor elde etmek isteyen Altınordu, rövanş öncesi gol yememe stratejisiyle hareket edecek.