19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurdun dört bir yanında kutlanmaya başladı. Başkent Ankara'da ise Cumhuriyet Halk Partisi, 81 ilden yoğun bir katılımla Kızılay Güvenpark'tan Anıtkabir'e doğru yürüyüşe başladı.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'de yürüyüşte bulunanlar arasında yerini aldı ve Sonsöz Gazetesi Muhabirine konuştu.

Şahin cümlelerine;

"Bugünkü Tarih, bugünkü yıl sıradan bir tarih değil, Türkiye Cumhuriyetinin doğum tarihi, doğuş tarihi. Fetvası verilmiş, ölüm fermanı imzalanmış, sarı saçlı mavi gözlü bir insan İstanbul'dan titremiş, Karadeniz, Marmara titremiş, dalgalar coşmuş ama onun yüreği titremeden Samsun'a kadar gelmiş. Samsun'dan o kıvılcımı ateşlemiş, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşam bulduğu sınırlarıyla, vatandaşıyla birlikte olmanın büyük ateşini orda yakmış, Rize'de çay filizi yetişmiş, Samsun'da fındık, Ege'de zeytin dalı yeşermiş ve bugün bu hale getirmiş" ifadeleriyle başladı.

"EKREM İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI OLACAK, PARTİMİZ İKTİDAR OLACAK"

Bu anlamlı günde Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna da değinerek, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan gençler ve diğer ülkelerde yaşayan Türk Gençliği'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Öyle bir cesaret varmış ki geri adım atmamış. Aynı azimle aynı kararlılıkla Türk Gençliğiyle aynı şekilde ilerleyeceğine ben eminim. Ülkemizde adalet hukuk ve özgürlüğün hakim olacağı günlerin yakın olacağı, bugünkü tarih bugünkü yıl genel başkanımızın göstermiş olduğu çok üstün bir şekildeki performansı insanları partizanlaştırmadan, ayrıştırmadan bir araya getirmiş, o kitleyi çığ gibi büyütmüş, İlk genel seçimde de sayın Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak. Partimiz iktidar olacak." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

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